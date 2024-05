CASO JOEL

'Ele vai receber pedidos de desculpas de muita gente', diz advogado de tenente acusado pela morte do menino Joel

Alexinaldo Santana comandou a operação que vitimou Joel

Da Redação

Publicado em 6 de maio de 2024 às 22:17

Após 12 horas, o primeiro dia de tribunal do júri do caso do menino Joel foi finalizado com depoimentos dos dois acusados, Eraldo Menezes de Souza e Alexinaldo Santana Souza. Segundo o advogado de Alexinaldo, Vivaldo Amaral, a expectativa é que a fase de debates no segundo dia resulte na absolvição dos dois.

Em entrevista concedida depois da sessão, o advogado defendeu que seu cliente está sendo acusado simplesmente por ter sido o comandante da operação. "A defesa do tenente entende que isso não é verdade. Meu cliente estava a 500 metros do local do fato, então em nada aproveita essa tese do Ministério Público".

Questionado se o seu cliente ou algum dos colegas entrou em contato com a família de Joel após a morte do garoto, o advogado afirmou que este é um assunto muito sensível. “Um contato deles com a família após um caso desses, de grande repercussão, poderia ser entendido como uma pressão e isso gerar consequências negativas para ele. Então, isso não foi feito temendo já um mal entendido”, disse.