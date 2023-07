Casos de vandalismo a ônibus aumentam 35% em Salvador em 2023

O primeiro semestre de 2023 registrou um aumentou de 35% no número de casos de vandalismo a ônibus em Salvador, comparando com o mesmo período do ano passado. O dado consta de um levantamento feito pela Integra a pedido da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). Foram 303 ocorrências esse ano, contra 224 no ano anterior, o que significa uma média diária de 1,68 casos. A Semob destaca que isso impacta na rotina diária dos usuários, já que esses ônibus vandalizados precisam ser retirados de circulação, aumentando intervalo de viagens e tempo de espera.

Para o secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller, atos de vandalismo acabam prejudicando o sistema como um todo. "As ocorrências de vandalismo impactam no aumento do custo operacional do serviço de ônibus com as despesas decorrentes dos reparos e mais tempo de espera nos pontos. Ou seja, menos vandalismo significa mais viagens oferecidas", afirmou.