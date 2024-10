MUNDO PET

Castramóvel realiza atendimentos na Barroquinha e em Itapuã

O Castramóvel, serviço municipal itinerante gratuito de castração de cães e gatos, iniciou na segunda-feira (30) os atendimentos no Mercado São Miguel, na Barroquinha, e permanecerá no local até o final de novembro. Em paralelo, a unidade do Parque do Abaeté, em Itapuã, atenderá até meados de outubro, oferecendo serviços essenciais para o controle da população de animais na cidade.