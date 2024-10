SALVADOR

Catador morre atropelado por carro em Itapuã

Um catador morreu atropelado na madrugada do sábado (12), na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, Salvador. O motorista do veículo perdeu controle da direção e atingiu Danilo Santos de Jesus, 42 anos.

Imagens exibidas pela TV Bahia mostram Danilo caminhando ao lado da companheira, Sileine, na calçada. O relógio marca 3h31 quando um carro vermelho em alta velocidade atinge o catador e logo em seguida bate no poste. O veículo ficou totalmente destruído e o poste ficou inclinado, segurado por fios. Danilo ficou preso embaixo do carro e morreu no local.

Dois homens, que seriam irmãos, estavam no carro. A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) diz que eles foram socorridos para uma unidade de saúde e não estavam no local quando a equipe chegou. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos dois. As imagens mostram os dois entrando em um outro carro, branco, e deixando o local.