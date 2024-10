CENTRO HISTÓRICO

Católicos celebram o Dia Nacional da Juventude em Salvador

A juventude católica está reunida na Praça Municipal neste domingo (20) para participar da celebração do Dia Nacional da Juventude. O encontro acontece até 12h30.

O evento, que este ano tem como tema “Juventudes na Cultura do Encontro”, já contou com uma missa presidida pelo assistente eclesiástico do Setor Juventude, padre Deivisson Batista, e agora é um trio elétrico puxado pela banda Alto Louvor que faz a festa dos jovens católicos.