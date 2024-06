TECNOLOGIA

CCO vai concentrar no Subúrbio todos os serviços de inteligência de Salvador

Veja como vai funcionar

Gil Santos

Publicado em 26 de junho de 2024 às 12:14

Como ficará a fachada do prédio Crédito: Divulgação/ PMS

A construção do Centro de Comando de Operações (CCO) de Salvador teve início na manhã desta quarta-feira (26), no Alto do Cabrito. A unidade vai concentrar todos os órgãos de inteligência do Município, como as centrais de operação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Transalvador e da Guarda Municipal. O investimento será de 120 milhões e a previsão de inauguração é para 2025.

O terreno onde a estrutura será construída foi desapropriado, fica na Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), na entrada do bairro, e terá 5 mil metros quadrados de área construída. Nesta quarta-feira, teve início o processo de demolição do prédio antigo que ocupava o terreno de 12 mil metros quadrados. No local será levantado um edifício moderno e preparado para receber os diversos órgãos da prefeitura. No alto do fachada o letreiro vai identificar: Observatório Inteligente de Salvador.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) assinou a ordem de serviço para início imediato das obras e afirmou que o prédio terá o que há de mais moderno em tecnologia e informação. No local, será possível monitorar a cidade através de 1,8 mil câmeras do Município instaladas nas áreas de trânsito, saúde, educação, seguranças e outros. O gestor pôs um capacete e acompanhou o processo de demolição.

"Todos trabalhando em conjunto poderão tomar as melhores decisões especialmente nos momentos de crise, o que vai permitir decisões mais acertadas, fazer políticas públicas mais eficientes e fazer com que o serviço chegue na ponta, onde as pessoas mais precisam, tendo uma economia muito maior para a gestão", afirmou o prefeito.

Prefeito durante a demolição Crédito: Valter Pontes/ Secom

Na prática, o Núcleo de Operações Assistida (NOA) da Transalvador, o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec/ Codesal), a sala de segurança da Guarda Civil Municipal e a sala de situação da Secretaria Municipal da Saúde serão transferidos para o novo prédio, junto com outros órgãos de inteligência. O local terá também um gabinete que será ocupado pelo prefeito uma vez por semana para despachar.

Segundo o secretário Samuel Araújo, o CCO é uma das três infraestruturas inteligentes concebidas dentro do Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI) da Prefeitura, lançado em 2022. No plano, há diretrizes para os próximos 30 anos do movimento de transformação urbana e social da cidade.

“O objetivo da prefeitura é centralizar, trazer todos os órgãos para o CCO, integrando as equipes para uma resolução mais céleres de demandas da população. O mesmo prédio contará com um hub de tecnologia que abrigará startups para ajudar a buscar inovações e resolver problemas do cotidiano da cidade de Salvador”, explicou.

Os detalhes do CCO foram apresentados durante a abertura do Connected Smart Cities Regional Nordeste, realizado em abril, no Centro de Convenções, na Boca do Rio. Durante a apresentação, o prefeito destacou que o PDTCI reúne 75 programas e 50 objetivos, prevendo R$ 5 bilhões em investimentos em inovação na capital baiana.