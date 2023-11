CCR Metrô Bahia abre duas vagas de supervisora exclusivas para mulheres

A CCR Metrô Bahia está com seleção aberta exclusiva para mulheres cis e transgênero para o cargo de supervisora de estações. No total, são duas vagas e as interessadas em se candidatar devem se inscrever gratuitamente até o dia 24 de novembro, através do site da empresa (veja mais detalhes abaixo).



Para participar do processo seletivo, as candidatas precisam ter o Ensino Médio completo, experiência anterior com Supervisão de equipe de atendimento e atuação com Gestão de Pessoas, entre outros requisitos. As selecionadas irão realizar a supervisão, planejamento e controle das atividades desenvolvidas por equipes de atendimento. O salário é compatível com o mercado. As informações completas estão disponíveis na plataforma de seleção.