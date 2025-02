RIO VERMELHO

Ceasinha ganha 13 novas lojas e terá outras ampliadas

Novos permissionários foram selecionados após o primeiro edital de chamamento público de 2025

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 11:05

Ceasinha do Rio Vermelho Crédito: Divulgação Feijão Almeida/ GOVBA

A Ceasinha do Rio Vermelho vai passar a contar com 13 novos estabelecimentos comerciais e outros espaços já existentes vão ampliar sua operações, podendo multiplicar a capacidade de produção e atendimento. Os novos permissionários foram selecionados após o primeiro edital de chamamento público de 2025, que escolheu propostas para ocupação dos espaços comerciais disponíveis no equipamento. O ato de assinatura do Termo de Permissão Remunerada de Uso foi realizado nessa segunda-feira (10). >

Os contratos prevêem que os 13 novos estabelecimentos ocupem a Ceasinha pelo prazo de cinco anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, nos termos do art. 24 do Decreto Estadual nº 21.196/2022. Com essas novas operações, a praça de alimentação da Ceasinha está 100% ocupada.>

Com dois restaurantes de comida baiana em Portugal, a sócia-proprietária do restaurante Acarajé da Carol, Carolina Brito, decidiu empreender no Mercado do Rio Vermelho e afirmou estar realizando o sonho de voltar para casa, após 22 anos de muito trabalho em outro país com um projeto que respira a tradicional culinária baiana. A nova unidade vai comercializar moquecas, bobó de camarão e vegetariano, caldo de feijão, carne do sol com aipim, bolinho de estudante, manjar de coco e muito mais. >