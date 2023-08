Cedeba promove 7° Encontro de Pessoas com Acromegalia e Gigantismo na próxima terça (29)

Acrovida deste ano está marcado para acontecer na próxima terça-feira (29). Crédito: Divulgação

O 7° Encontro de Pessoas com Acromegalia e Gigantismo (Acrovida) está marcado para acontecer na próxima terça-feira (29), na Residência Médica do Centro de Referência Estadual para Assistência ao Diabetes e Endocrinologia (Cedeba), das 8h às 12h15.



A acromegalia é uma doença rara - que atinge três a cada um milhão de pessoas -, provocada por um tumor benigno no cérebro que causa o crescimento exagerado de algumas partes do corpo em pessoas adultas. Quando a acromegalia se manifesta em pessoas jovens, se não houver tratamento, elas crescem exageradamente (gigantismo).

O evento é promovido pela equipe do Ambulatório de Neuroendocrinologia do Cedeba e, este ano, traz como tema “Saúde óssea e acromegalia”. O encontro é destinado a pacientes atendidos pela unidade de saúde e a qualquer pessoa portadora da doença.

Segundo a psicóloga da equipe de Neuroendocrinologia do Cedeba, Michelle Vieira, o objetivo é integrar os pacientes. “Eles esperam o ano inteiro por esse evento, porque se encontram. Essa patologia impacta na autoimagem, causando deformações que fazem com que eles se sintam mais confortáveis em pares. Nesses encontros eles se sentem pertencentes”, destaca Michelle.

Além de reunir os pacientes para aproveitarem um dia mais leve, o Acrovida também é para conscientizar os pais a ficarem atentos ao crescimento exagerado das crianças. Em adultos, o crescimento aparece nas extremidades: nariz, orelha, pés e mãos.

Será uma manhã inteira de programação com diversos temas sobre a doença e atividades educativas [confira abaixo]. As inscrições serão realizadas no local. Os organizadores indicam que os participantes compareçam com roupas leves (de academia ou caminhada). Quem não tiver tênis, deve ir usando chinelos.

Programação

8h30 - Chegada e aferição dos dados vitais

8h45 - Caminhada no jardim do CAS

9h15 - Alongamento com fisioterapia (Lorena Arruda)

10h - Lanche

11h - Palestra com Dra Fabiana: “Como está a ansiedade óssea dos pacientes com acromegalia do Cedeba”