Celebrando 18 anos, Semae Liberdade registra 20 mil consultas em 2023

Semae Liberdade. Crédito: Max Haack/ Arquivo Secom

O Serviço Municipal da Atenção Especializada à Saúde (Semae) Liberdade completou 18 anos de existência neste mês. Implantado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em 1º de dezembro de 2005, como parte da estrutura do Multicentro Professor Bezerra Lopes, o espaço garante acolhimento para pessoas que vivem com HIV/Aids, hepatites virais e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) na capital.



Atualmente, estão cadastrados na unidade 3.927 pacientes com HIV. De janeiro a novembro deste ano, foram dispensados 59.258 medicamentos antirretrovirais e, até o momento, foram realizadas 21.247 consultas. “São 18 anos de história, garantindo assistência cada vez mais humanizada, com uma equipe multidisciplinar dedicada, prestando atendimentos ambulatoriais especializados para garantir prevenção e tratamento de ISTs”, celebra a vice-prefeita e secretária da Saúde, Ana Paula Matos.

O Semae Liberdade mantém há pouco mais de um ano os atendimentos de PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV), que consistem na disponibilização de medicamento antirretroviral para pessoas que não vivem com o HIV, com o objetivo de reduzir o risco de infecção pelo vírus nas relações sexuais. Ao todo, são beneficiados 313 usuários com cadastro ativo na modalidade de atendimento.

O usuário que buscar o serviço encontrará uma equipe multidisciplinar, formada por infectologistas, hepatologista, psicólogo, nutricionista, dentistas, assistente social, farmacêutica e equipe de enfermagem.

Também são realizados na unidade coleta de exames de monitoramento (carga viral e linfócitos T CD4+/CD8) e outros laboratoriais necessários para o cuidado integral dos usuários. A unidade ainda dispõe de dispensação de medicamentos antirretrovirais (ARV) com orientações farmacêuticas; tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis; distribuição de insumos de prevenção, testagem rápida com aconselhamento pré e pós-teste, além de atividades educativas para adesão ao tratamento e para prevenção e controle de outras ISTs.