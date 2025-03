CASAMENTOS E MAIS

Celebrar Salvador: Feira reúne 50 expositores com descontos exclusivos e tendências para festas

Evento acontece nos dias 17 e 18 de maio, com novidades como casamento real e lançamentos gastronômicos

Carol Neves

Publicado em 20 de março de 2025 às 13:32

Vestidos de casamento Crédito: Divulgação

A 8ª edição da Celebrar Salvador, tradicional feira de eventos da cidade, está confirmada para os dias 17 e 18 de maio, na Casa Salvatore, no bairro do Cabula. O evento, que acontece no mês dedicado às noivas, reunirá cerca de 50 expositores de serviços e produtos para festas, como buffet, trajes, beleza, decoração, foto, vídeo e convites. >

Entre as novidades desta edição, destaque para a realização de um casamento real durante o evento e o lançamento de tendências em alianças e gastronomia, como bolos e finger foods – pequenas porções de comida que dispensam talheres. “O Celebrar representa a praticidade e conforto em contratar todos os segmentos do seu evento em um só lugar. Tudo com condições especiais, além de brindes, degustações e muito mais”, explica Tati Pugliesi, uma das organizadoras do evento, pela Soteropolitanas Produções. >

Taiane Bloisi, sócia no Celebrar, ressalta que o evento é uma oportunidade para economizar em meio ao cenário econômico desafiador. “Estamos em um período de alta no valor da cesta básica, o que influencia no valor do buffet. O clima instável interfere no valor das flores, encarecendo a decoração. A alta do dólar afeta até a escolha da lua de mel. O Celebrar vem para gerar economia, com condições especiais e soluções criativas para driblar essas adversidades”, afirma. >

O evento é um dos principais de Salvador e Região Metropolitana para quem planeja festas como casamentos, 15 anos e formaturas. Para mais informações, os interessados podem acessar o perfil do Instagram @celebrarsalvador. >

SERVIÇO>

Celebrar Salvador>

Quando? 17 e 18 de maio, das 14h às 21h >

Onde? Casa Salvatore – Cabula >