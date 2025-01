PRESÍDIOS

Celulares, drogas e armas são apreendidos em celas de integrantes de facção carioca na Bahia

Policiais penais revistaram três unidades prisionais de Salvador e o Conjunto Penal de Lauro de Freitas

Uma operação da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) resultou na apreensão de materiais ilícitos em celas de unidades do Complexo Penitenciário da Mata Escura, além do Conjunto Penal de Lauro de Freitas (CPLF), nesta sexta-feira (31).>

Foram apreendidos dois aparelhos celulares, porções de maconha, duas armas brancas improvisadas e cadernos com anotações suspeitas. >

O objetivo das revistas, que complementam ações das forças policiais da Secretaria de Segurança Pública (SSP), é impedir a articulação criminosa de detentos, acusados de integrar uma organização criminosa do Rio de Janeiro. >

Os policiais penais da Seap realizaram buscas na Penitenciária Lemos Brito (PLB), no Conjunto Penal Masculino de Salvador (CPMS), na Cadeia Pública de Salvador (CPS), localizados no Complexo Penitenciário da Mata Escura, além do Conjunto Penal de Lauro de Freitas (CPLF).>