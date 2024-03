CELEBRAÇÃO

Centenário de José Maria de Magalhães Netto terá homenagens em Salvador

O centenário do médico e ex-diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Fameb) José Maria de Magalhães Netto terá homenagens em Salvador. A data é celebrada no sábado (16) e contará com uma missa para a família na Paróquia Nossa Senhora da Vitória, no Largo da Vitória, às 18h.

Na segunda-feira (18), a Academia Medicina da Bahia terá uma sessão solene comemorativa do centenário de nascimento do médico. O evento será no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da Bahia, no Terreiro de Jesus, às 19h. As saudações ao homenageado serão feitas pelos acadêmicos Antônio Carlos Vieira Lopes, Maria Luísa Carvalho Soliani e Antônio Alberto da Silva Lopes. Ao final da cerimônia, a família receberá os cumprimentos e recepcionará os convidados no foyer do salão nobre.