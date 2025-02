SALVADOR

Centenas de arraias são encontradas mortas na Marina do Bonfim

Moradores relatam que notaram os animais no início da manhã desta quarta-feira (5)

Wendel de Novais

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 09:40

Centenas de arraias são encontradas mortas na Marina do Bonfim Crédito: Reprodução/TV Bahia

Centenas de arraias foram encontradas mortas no início da manhã desta quarta-feira (5), na Marina do Bonfim, na Cidade Baixa, em Salvador. De acordo com informações iniciais, os animais foram encontrados na areia do local e nas partes mais rasas do mar.>

Por conta da ocorrência, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) foi acionada para realizar a limpeza e remoção dos animais no local. No momento, cerca de 20 agentes atuam na beira do mar e também dentro da água para retirar as arraias espalhadas.>

Questionada, uma moradora diz que sentiu um mau cheiro desde o começo do dia. “Acordei muito cedo, lá para às 5h30, e saí para caminhar. Quando cheguei ali perto da água, senti um fedor muito grande e não sabia de onde vinha. Eu olhei para água e percebi que estava cheio de arraia”, Elizabete da Silva, de 58 anos.>