VOZ DE MULHER

Center Lapa promove serviços de saúde, emprego, feira e lazer até sábado (29)

Evento é gratuito e objetiva fomentar o empoderamento feminino

O Shopping Center Lapa realiza, até sábado (29), na Praça de Eventos (L1), o projeto Voz de Mulher, em parceria com Secretaria de Política para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ). Com o objetivo de fomentar o empoderamento feminino, o evento é gratuito e vai promover palestras, debates, oficinas, serviços de saúde, vacinação e feira destinada a todos os públicos. O evento também terá apresentação musical no sábado, às 15h, da dupla Jamile e Jil. >