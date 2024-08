OPORTUNIDADE

Centro Cultural em Salvador promove série gratuita de workshops sobre figurino e moda; saiba como participar

A iniciativa é importante para o empreendedorismo, incentivo à inovação no uso de materiais e técnicas, promovendo práticas sustentáveis na moda e figurino, através da apresentação de diversos conceitos e exposição de cases com profissionais do setor de vestuário, moda e figurino, como os estilistas Céu e Júnior Rocha, à frente da marca baiana Meninos Rei, e Chico Peres, estilista, produtor de moda e stylist.

A abertura do projeto, parceria do SESI Bahia com o Condomínio Bahia Têxtil e o SindVest, será marcada pela miniexposição “Meninos Rei – Pop Ancestral”, que celebra a autenticidade e representatividade da moda baiana. A exposição ficará em cartaz até amanhã, com entrada gratuita.