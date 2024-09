APREENSÃO

Centro de distribuição de drogas é desarticulado pela PC em Feira de Santana

Operação ocorreu nesta terça feira (3) na localidade do Barro Vermelho

Uma ação da Polícia Civil (PC) resultou na apreensão de 346 porções e 22 trouxinhas de maconha, além de sacos com uma grande quantidade de maconha in natura. A ação aconteceu nesta terça-feira (3) em Feira de Santana. Três balanças e embalagens plásticas também foram apreendidas na operação.

De acordo com a PC, os criminosos utilizavam construções abandonadas como esconderijo para cortar e embalar as drogas. A ação ocorreu na localidade do Barro Vermelho após uma denúncia anônima. O local funcionava como um centro de distribuição de drogas foi desarticulado pela polícia.