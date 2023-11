Centro Histórico vira canteiro de obras para se preparar para as festas

Obras vão preparar Salvador . Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Mesmo tendo seu início programado para o dia 22 de dezembro, os sinais da chegada do verão em Salvador podem ser notados pela abertura da época de festividades e pelas elevadas temperaturas. Além desses fatores, no Centro Histórico, a alta estação dá as caras através da instalação de enormes estruturas metálicas. Montadas no trecho entre a Rua Chile, a Ladeira da Misericórdia e o Terreiro de Jesus, ou ainda nas extensões da Praça Visconde de Cairu e da Praça das Mãozinhas, no Comércio, as evidências das intervenções que prometem preparar a região para a época mais movimentada do ano fazem os cartões postais do seio histórico da cidade rivalizarem com um canteiro de obras.

“Estamos tocando uma série de obras na cidade para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Dentro desse pacote de obras, temos diversas intervenções na região do nosso Centro Histórico, que tem uma importância cultural para Salvador, para a Bahia e para o país. Devemos entregar em breve a segunda etapa da requalificação do Mercado Modelo, entre outras ações. Temos ainda a Casa das Histórias de Salvador e Arquivo Público. [...] Enfim, o Centro Histórico tem tido uma atenção especial da nossa gestão, e já temos visto um resultado disso na prática, com a presença massiva não apenas de turistas, mas também da população de Salvador na região", destaca Bruno Reis.

Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas de Salvador (Seinfra), Luiz Carlos de Souza também deu ênfase à importância das obras para a região. "Essas obras em andamento refletem um conjunto de ações para valorização do Centro Histórico. Tantas outras já foram entregues à cidade, a exemplo da requalificação do Terreiro de Jesus no Pelourinho, o Museu Cidade da Música, a requalificação das praças Marechal Deodoro e Cairu, Doca 1, entre outras”, pontua.

Em fase final, a restauração e qualificação do Mercado Modelo é a principal obra prevista para ser entregue neste verão. Com investimento de R$12 milhões, o projeto prevê modernização do layout interno, maior acessibilidade com escadas e passarelas reformadas, e novo elevador. A requalificação também abrange reforma do revestimento interno das paredes, troca de telhado, nova iluminação e implantação de sistemas elétrico, hidráulico e contra incêndio.

Na região da Conceição da Praia, na Cidade Baixa, as ruas da localidade devem ter suas obras de requalificação concluídas em janeiro. A cerca de 400 metros dali, o Monumento Arena da Capoeira está em construção na Praça Marechal Deodoro, conhecida como Praça da Mãozinha.

Outra obra em andamento é o Complexo Cidade da Música, que recebeu R$80 milhões em investimentos para a revitalização de dois prédios históricos em ruínas da capital baiana. Os edifícios vão sediar a Escola de Arte e Tecnologia e a Casa de Espetáculos, e podem ser entregues ainda neste verão, ainda que o prazo final seja até meados de 2024.

Luzes para o Pelourinho

Na expectativa para o Natal, o Centro Histórico de Salvador, que vai receber entre os dias dias 5 de dezembro e 6 de janeiro a festa natalina da cidade, com o tema ‘Salvador Brilha Com Você’, vai contar com um túnel iluminado por uma extensão de 400 metros lineares – o maior túnel iluminado do Brasil. Por hora, a instalação das mais de 25 milhões de microlâmpadas estão em andamento.

Enquanto a intervenção não fica pronta, Katy Machado, 47 anos, proprietária da barraca Sidnis e Katy, localizada na Praça da Cruz Caída, lida bem com o barulho das furadeiras e tenta se desvencilhar dos andaimes enquanto prepara caipirinhas, sua especialidade.

“Na verdade, eu já estou acostumada a ver essas obras sempre, porque trabalho no Carnaval e no São João. Eles vêm e modificam o cenário para proporcionar para as pessoas o melhor. Eu só tenho que agradecer, porque vou trabalhar e tirar minha renda, independentemente de qualquer coisa. Vai ficar lindo e eu vou tirar muitas fotos para apresentar essa mudança de cenário para os turistas”, diz.

De passeio pelo Centro Histórico com os amigos, a estudante Layza Paixão, 19 anos, não deixou de observar as mudanças ocasionadas pelas obras nos locais por onde passou. “Percebi que lá embaixo, descendo o Elevador Lacerda, está muito esburacado e está difícil de pegar ônibus, assim como não pode atravessar de um lado para o outro por conta da requalificação. Aqui em cima está ficando bonitinho e as luzes vão ficar bem legais. Quando tudo terminar, eu acho que vai ficar bonito”, opina.

Ao lado do Elevador Lacerda, a sorveteria A Cubana é afetada pelas obras de requalificação do Mercado Modelo, na Cidade Baixa, e pela instalação da iluminação na Ladeira da Misericórdia, na Cidade Alta. Contudo, segundo relata o atendente Alex Geovane, 20 anos, o movimento tem aumentado na última semana.

“A estrutura acaba atrapalhando um pouco a circulação das pessoas, mas o movimento ao decorrer dessa semana está ficando bastante elevado por conta dos navios que estão chegando em Salvador. No fim, eu acho bom porque as obras são para revitalizar, trazendo aquele ar do Pelourinho e preservando sua estrutura”, finaliza.

A Prefeitura de Salvador foi procurada para informar sobre a programação de Natal e a programação cultural do verão do Pelourinho, mas negou resposta em virtude da coletiva de imprensa prevista para às 9h30 desta quinta-feira (30) que será usada para anunciar tais programações.