Cerca de 70% daqueles com maior rendimento na Bahia se declaram negros

Brancos representam são maioria entre os mais ricos no Brasil. Crédito: Arquivo CORREIO

Na Bahia, 71,5% das pessoas que fazem parte do seleto grupo dos 10% da população com maior rendimento se autodeclaram pretas ou pardas. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), do IBGE, realizada em 2022 e divulgada nesta quarta-feira (6), reafirma também que 81,2% dos baianos se consideram negros. É o estado com o maior percentual em todo o Brasil.



O número de pessoas com maior pode aquisitivo pretas e pardas na Bahia cresceu na comparação com 2021, saltando de 65,5% para os atuais 71,5%. O dado se aproxima daquele registrado em 2018 (73,4%). A situação dos baianos é praticamente o inverso da realidade nacional. No Brasil como um todo, apenas 27,6% entre o 10% da população com maiores rendimentos é negra, enquanto que 70,7% se autodeclara branca.

A supervisora de disseminação de informações do IBGE, Mariana Viveiros, explicou que é preciso olhar esses dados com cuidado. A pesquisa relevou, por exemplo, que os 10% mais pobres também são na maioria pretos e pardos (84%), o que coloca a Bahia como o 4º estado com essa população nessa condição.

“A Bahia é o estado com a maior proporção de pretos e pardos entre os mais ricos, isso é uma boa notícia, mas eles ainda estão sub representados neste grupo em relação ao que eles representam para a população geral do estado, são 81% da população e apenas 71% dos mais ricos. Por outro lado, eles estão sobre representados entre os mais pobres, são 84% dos mais pobres, mas são 81% na população em geral”, explicou.

Negros representam 55,7% da população nacional. A supervisora frisou que é preciso avançar na distribuição das riquezas, na superação das desigualdades raciais e na diminuição da pobreza para melhorar as condições de vida dessa população. Em relação a representação dos negros entre os mais pobres os baianos ficam atrás apenas dos resultados registrados no Maranhão (87,8%), Amapá (86,3%) e Amazonas (85,3%), empatando com o Acre (84,0%).