PREVISÃO DO TEMPO

Céu cinza: Salvador registra o dia mais frio de agosto

Nesta sexta-feira (30), a cidade registrou o maior índice de chuvas do mês

V Vitor Rocha

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 19:57

Dia cinzento na capital baiana Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Salvador amanheceu cinza nesta sexta-feira (30). No fim de agosto, a calorosa capital baiana sofreu com chuvas e uma frente fria. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os soteropolitanos enfrentaram hoje (30) uma temperatura média de 22,7°C, a menor registrada no mês.

Para sair pela manhã, as pessoas tiveram de enfrentar o desafio de ruas alagadas, trânsito lento e o frio que é incomum na rotina dos baianos. Conforme o Inmet, Salvador também registrou o maior índice de chuvas em agosto nesta sexta-feira, contabilizando 27,6 mm, mais que o dobro do segundo dia mais chuvoso do período, que foi em 9 de agosto, com 12mm.

Em um dia de céu cinza, tomado pelas chuvas, a uma temperatura mínima de 21,4°C, o estudante Gabriel Pamponet teve dificuldades para sair do Cabula até a faculdade de Ciência da Computação da Unijorge, localizada na Avenida Paralela. "Acordei 6h30 com um frio absurdo. Quando saí de casa, peguei chuva até o metrô e depois peguei chuva do metrô até a faculdade. Cheguei cheio de ódio e todo encharcado", relata.

O jovem de 20 anos ainda conta que desmarcou todos os compromissos por conta do frio. "Tinha marcado de sair, tinha academia, tinha que estudar, mas vou é ficar em casa", afirma. Além da chuva, Salvador foi atingida por ventos fortes. De acordo com o Climatempo, houve rajadas de até 42 km/h e ventos com intensidade de 31 km/h, correspondendo ao grau 5 na escala de Beaufort, o que indica uma brisa forte. Ambas as medições foram as mais altas do mês de agosto.

Na orla da Pituba, não foi possível diferenciar o mar do céu cinza da metrópole. Moradora do bairro, a aposentada Marisa Santos, que possui uma loja de açaí no Rio Vermelho, conta que não conseguiu ir ao mercado para reabastecer o estabelecimento. "De manhã eu sempre vou fazer as compras da loja, mas hoje estava muito difícil. Frio demais", diz. A empreendedora ainda desabafa que o clima reduziu o movimento de clientes, o que provocou o fechamento do local uma hora mais cedo.

Além do frio que dificulta a saída de casa, as chuvas também trouxeram 55 solicitações para o boletim da Defesa Civil de Salvador até as 20h desta sexta. As regiões das prefeituras-bairro Subúrbio/Ilhas, Pau da Lima e Tancredo Neves/Cabula foram as mais afetadas, com 13, 10 e 8 registros, respectivamente. Na capital baiana, as principais ocorrências foram deslizamento de terra (18), ameaça de desabamento (13) e ameaça de deslizamento (11). Outras notificações incluem avaliação da área (4), árvore ameaçando cair (2), incêndio (2), desabamento de muro (1), desabamento parcial (1) e destelhamento (1).

De acordo com o Climatempo, as chuvas continuam no fim de semana. Para o sábado (31), a previsão é de sol com muitas nuvens durante a manhã, podendo chover a qualquer momento. O instituto antecipa uma temperatura mínima de 24°C, com máxima de 26°C. Os ventos terão intensidade de 25 km/h. Haverá 73% de chances de chuva e alta probabilidade de arco-íris.