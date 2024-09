VENTOS ÚMIDOS

Céu nublado e chuvas: confira a previsão do tempo para esta semana em Salvador

Temperaturas devem variar entre 22° C e 30° C

Com a presença de uma massa de ar quente e úmida, Salvador deve passar grande parte da semana com o tempo parcialmente nublado. Ventos úmidos vindos do oceano Atlântico favorecem a ocorrência de chuvas. A partir desta segunda-feira (30) até o domingo (06), as temperaturas devem variar entre 22° C e 30° C. A previsão é da Defesa Civil de Salvador (Codesal).