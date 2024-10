VIOLÊNCIA

Chacina em Sete de Abril: cinco pessoas são mortas após ataque

Quatro vítimas morreram ainda no local

Cinco pessoas foram mortas em uma chacina na noite do último sábado (19), em Salvador. O crime ocorreu na Rua Rubens Araújo, Loteamento Bosque Real, no bairro Sete de Abril.

De acordo com o departamento de comunicação da Polícia Militar, policiais da 50ª CIPM (Sete de Abril) foram acionados para averiguar a informação de que cinco homens estavam feridos e caídos na rua.

Ao chegar, os policiais constataram que quatro vítimas não resistiram e morreram no local. Uma das vítimas foi socorrida por moradores da região e levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Os homens ainda não tinham sido identificados até o início da manhã deste domingo (20).

As circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.