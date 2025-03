CHAPADA DIAMANTINA

Chamas de 5m de altura e baldes de água: saiba mais sobre incêndio que atinge cartão postal

Morro do Pai Inácio é um dos atrativos mais visitados na região

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de março de 2025 às 12:09

Crédito: Leitor CORREIO

Desespero, tensão e muito medo. Esses foram os sentimentos que tomaram conta da família do proprietário da Pousada do Pai Inácio e do Restaurante Mirante do Pai Inácio, Filemon Valôis, na madrugada desta sexta-feira (28), diante das chamas que avançavam sobre o Morro do Pai Inácio, no Parque Nacional da Chapada Diamantina. As labaredas, que chegaram a atingir uma altura de 5 metros, ficaram a 50 metros do estabelecimento, situado nas imediações do cartão postal, que é considerado um dos atrativos mais visitados na região. A família toda foi obrigada a pegar baldes para tentar conter o fogo, que avançava com rapidez. A eles, se juntaram os funcionários do estabelecimento, brigadistas e caminhoneiros, que pernoitavam no local. Ninguém conseguiu dormir.>

Filha do comerciante, Lêdy Valôis diz que o pai possui o negócio no local há mais de 40 anos e nunca viu nada parecido até então. Brigadistas e bombeiros também ficaram impressionados com a dimensão do incêndio, segundo ela conta. Diante do risco das chamas avançarem pelo estabelecimento comercial, ninguém da família nem os funcionários puderam dormir. "O fogo chegou aqui na frente, do outro lado da pista, a 50 metros. Foi desesperador, nunca vivi uma noite como essa. Uma noite de terror, o pior dia da minha vida. A sensação era de que estava tomando conta de tudo. E todo mundo acordado e em alerta, porque a qualquer hora podia precisar que a gente saísse">

O incêndio florestal teria começado no Mucugezinho, que fica a cerca de 5 quilômetros do Morro do Pai Inácio, um dos principais cartões postais da Chapada Diamantina. Lêdy conta brigadistas de toda a região se dirigiram para o local no intuito de atuar no combate; "Vieram de todo lugar, de Lencois, do Vale do Capão, do Mel... Foram mais de 50 homens e eles foram incansáveis. Os bombeiros só chegaram depois", conta. Segundo ela, embora esteja aparentemente contido, ainda tem fogo, mas só do outro lado da serra. "Ficou tudo queimado. Ainda tem fogo, mas não consigo precisar a dimensão porque de dia é mais difícil de ver a proporção", conta.>