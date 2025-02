EM BRASÍLIA

Chef baiana prepara banquete no Palácio do Alvorada para presidente e primeiro ministro de Portugal

Menu do banquete estava recheado de referências sertanejas, indígenas e africanas

Carol Neves

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 07:46

Ana Célia e Ieda de Matos no Palácio Alvorada Crédito: Divulgação

A chef Ana Célia, do restaurante Zanzibar, está no Palácio da Alvorada, em Brasília, preparando um jantar que o presidente Luís Inácio Lula da Silva está oferecendo ao presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, junto ao primeiro-ministro Luís Montenegro, e uma comitiva lusitana. >

O menu do banquete desta terça (18), que Ana preparou junto com a colega Ieda de Matos, do restaurante Casa de Ieda, em São Paulo, está recheado de referências sertanejas, indígenas e africanas.>

De acordo com Ana Célia, que deu uma pausa na cozinha para falar com o site Ronaldo Jacobina, o banquete terá desde entradinhas com sotaque bem baiano, como acarajé com vatapá, salada e camarão e bolinho salgado de estudante com geleia de caju e outras delícias.>