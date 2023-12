Chef espanhol assasinado na Bahia pode ter ferido interesses de traficantes, dizem amigos

David Peregrina Capó, chef espanhol que foi encontrado morto no dia 24 de novembro na cidade de Porto Seguro, no extremo sul do estado, pode ter tido conflito de interesses com traficantes. É o que apontam amigos dele e de sua esposa, Érica da Silva Santos, que também foi morta. Em entrevista ao Jornal O Globo, eles disseram que o casal havia colocado à venda lotes para custear um novo hotel que planejavam construir.



"Ele queria esquecer tudo. Ele me disse: 'Vai ser tudo diferente, estou muito feliz com a Érika. Tenho um projeto de hotel. Com isso, viveremos melhor'. Eles estavam pedindo empréstimos e iam vender parte do terreno para construir o hotel", disse uma das amigas em entrevista.