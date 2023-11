Chef espanhol assassinado na Bahia fugiu da Espanha após ter sido condenado por fraude bancária

Chef de cozinha espanhol David Peregrina Capó, de 53 anos, e sua esposa, a brasileira Érica da Silva Santos, de 38 anos, foram encontrados mortos na sexta-feira (24). Crédito: Divulgação

David Peregrina Capó, chef espanhol, que foi encontrado morto na cidade de Porto Seguro, no extremo sul do estado, havia fugido da Espanha após ter sido condenado por estafa (fraude) bancária. O cozinheiro tinha mandados de busca e captura expirados que foram emitidos pela justiça espanhola, segundo informações do jornal espanhol El Mundo.

O escândalo ficou conhecido em Mallorca, sua cidade natal, como o caso das “hipotecas fantasmas”. O caso foi julgado apenas em fevereiro de 2012 com mais de trinta pessoas como réus.

O chef tinha sido condenado há mais de uma década por dois processos judiciais. Fontes do jornal espanhol confirmaram que o cozinheiro foi condenado em Palma pelos dois processos judiciais com um total de seis anos de prisão pelos crimes de fraude, apropriação indébita e documentação falsificada.

Após a condenação, David foi declarado como procurado pela justiça espanhola. O cozinheiro fazia parte de um esquema com 28 pessoas orquestrado para realizar fraudes no banco Caixa Rural onde trabalhava como diretor da filial em Muro, Mallorca. O grupo criou uma rede de falsos empréstimos hipotecários que desviaram mais de dois milhões de euros entre 2003 e 2004. Nos meios de comunicação espanhóis, Peregrina foi identificado como o líder do esquema, mas ele migrou para o Brasil enquanto o caso judicial estava na metade.

Entre os acusados do crime, quase todos eram jovens que aceitaram assinar as hipotecas falsas em troca de um modesta quantia de dinheiro, cerca de 1000 € (euro), e foram condenados a penas mais leves. O principal acusado do crime foi condenado a quase seis anos de cadeia, mas não chegou a cumprir.

Tribunal de Justiça da Bahia e Ministério Público da Bahia foram procurados, mas até o momento não houve retorno.

O crime

O chef de cozinha espanhol David Peregrina Capó, de 53 anos, e sua esposa, a brasileira Érica da Silva Santos, de 38 anos, foram encontrados mortos, na tarde desta sexta-feira (24), no restaurante Ilha dos Ribeirinhos, em Porto Seguro, no Sul da Bahia. os corpos foram localizados em cômodos diferentes. David estava na cozinha, enquanto Érica foi localizada na varanda do restaurante.

Érica tentou fugir do ataque a tiros, por isso seu corpo foi encontrado do lado de fora do restaurante. Os corpos do casal foram encontrados na sexta-feira (24), em Porto Seguro, no sul da Bahia.

Moradores vizinhos acionaram a Polícia Militar. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Eunápolis, cidade próxima, foi ao local para realizar a perícia.

Conforme os peritos, quando o marido foi atacado no piso térreo, Érica estava no piso superior, provavelmente tomando banho. Ela teria tentado escapar pulando para o lado de fora, onde foi atingida pelos disparos. Ela foi alvejada na cabeça, enquanto David recebeu tiros na lateral do tórax e nas costas.

Os corpos foram velados na Câmara Municipal de Itagimirim, cidade natal de Érica, que fica a 100 km de Porto Seguro. O casal foi sepultado na manhã de sábado (25) no cemitério municipal de Itagimirim, em clima de comoção.

O restaurante

David era natural de Mallorca, uma ilha turística espanhola, no Mar Mediterrâneo. O casal costumava participar de eventos e festivais gastronômicos. Em novembro, o chef compartilhou em redes sociais a participação no "Festival Esquina do Mundo", em Arraial d’Ajuda, distrito badalado de Porto Seguro.

Em agosto, David Capó participou do 4.º Festival Gastronômico de Eunápolis e chamou a atenção ao cozinhar uma paella, prato típico espanhol, ao vivo. Em redes sociais, ele compartilhava seu dia a dia de trabalho ao lado da mulher e manifestava seu amor pela Bahia.

O restaurante Os Ribeirinhos tem uma localização privilegiada. O acesso era exclusivo pelo rio e o estabelecimento possui um pier e um deck para a entrada e saída de barcos. O Rio Buranhém deságua no Oceano Atlântico na área urbana de Porto Seguro, que faz parte da Costa do Descobrimento.

A morte do casal repercutiu na região, normalmente muito pacata e conhecida como um paraíso turístico. Em sua página no Instagram, a Ilha dos Ribeirinhos postou homenagem ao casal. "É com muita tristeza que comunicamos o falecimento dos nossos queridos David e Érica. Sabemos que David e Érika eram pessoas muito queridas por todos pelo seu carinho, profissionalismo, amizade e alegria", diz o texto.

A Câmara dos Diretores Lojistas de Porto Seguro (CDL) expressou condolências pela morte do casal dono do restaurante Os Ribeirinhos. "Nossos corações estão entristecidos e nossos pensamentos estão com suas famílias neste momento difícil. Que encontrem conforto na memória do legado deixado por esse casal incrível e que a justiça seja feita."