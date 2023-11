Corpos de chef espanhol e esposa baiana mortos a tiros são enterrados na Bahia

David Pegrina Capó, de 53 anos, e a mulher dele, Érica da Silva Santos, de 38, foram encontrados mortos. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Os corpos do chef espanhol David Pegrina Capó, de 53 anos, e a mulher dele, a baiana Érica da Silva Santos, de 38, foram enterrados no final da manhã deste sábado na cidade de Itagimirim, no extremo sul do estado. Eles foram encontrados mortos no final da manhã de sexta-feira (24) dentro do restaurante do casal em Porto Seguro.

Familiares de Érica e amigos do casal velaram os corpos desde a madrugada na Câmara de Vereados Itagimirim. Em seguida, por volta das 11h30, o casal foi enterrado em um cemitério da cidade. Não há informações se familiares do espanhol vieram se despedir.

"Uma filhinha só que eu tinha e aconteceu isso. Saudade, muita saudade", disse à TV Bahia Maria Ferreira, mãe de Érica. "Vivia uma vida simples, o amor e a gastronomia. O David foi paixão à primeira vista pela Érica e nossa região. Procurou paz, sossego e infelizmente esbarrou com a maldade que assola nossa região", comentou Cristian Fragoso, amigo do casal.

Ninguém foi preso pelo crime. Segundo a TV Bahia, vizinhos da propriedade já foram ouvidos pela Polícia Civil.

Corpos foram velados na Câmara Municipal de Itagimirim . Crédito: Reprodução/TV Bahia

O crime

O casal foo encontrado morto, na tarde desta sexta-feira (24), no restaurante Ilha dos Ribeirinhos, em Porto Seguro, no Sul da Bahia.

O estabelecimento fica na região da Ilha do Pau do Macaco, às margens do Rio Buranhém, e possui um píer e deck que dá acesso exclusivo para embarcações. Ainda não informações de como os criminosos chegaram ao local. Também não foi divulgado se algum pertence do casal ou dinheiro foi levado.

Os corpos foram localizados em cômodos diferentes. David estava na cozinha, enquanto Érica foi localizada na varanda restaurante. Testemunhas teriam ouvido disparos de arma de fogo e gritos de socorro.

O crime teria acontecido na quinta-feira (23) e os corpos foram localizados no final da manhã do dia seguinte. Policiais militares do 8º BPM foram acionados na manhã de sexta-feira (24) para averiguar a informação de um casal atingido por disparos de arma de fogo. Ao chegarem no local, os pms encontraram as vítimas já sem vida. O local foi isolado para a realização de perícia.

O duplo homicídio é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro. Segundo a Polícia Civil, os corpos apresentavam marcas de tiros. A unidade policial expediu as guias para remoção e perícia, além de ouvir testemunhas e buscas investigativas para identificar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.

Em notas, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Seguro (CDL) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) lamentaram as mortes.

"É com profundo pesar que a CDL de Porto Seguro expressa suas condolências pela irreparável perda dos queridos amigos David e Érica, do restaurante OS RIBEIRINHOS. Nossos corações estão entristecidos, e nossos pensamentos estão com suas famílias neste momento difícil. Que encontrem conforto na memória do legado deixado por esse casal incrível e que a justiça do papai do céu seja feita!", diz o texto publicado no perfil da CDL.