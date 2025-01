INSATISFAÇÃO

'Chega a ser desesperador', diz segurada do Planserv sobre dificuldade em conseguir atendimento pelo plano

Servidores públicos de Feira de Santana expõe crise geral nas redes credenciadas da cidade

Larissa Almeida

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 02:15

Planserv Crédito: Divulgação

“O Planserv em Feira de Santana não está atendendo. Quando preciso de alguma coisa, vou logo para Salvador. Quando a gente vai pagar uma consulta particular, ao fazer a ficha, descobrem que somos servidores e não atendem também. Estamos privados até de atendimento particular”. Esse é o desabafo do servidor público Marcelo João Alves, que depende do Planserv para ter atendimento médico. Assim como ele, são inúmeros os relatos de insatisfação com o serviço. >

Em Feira de Santana, especificamente, os servidores públicos têm reclamado de falta de atendimento nas redes credenciadas. Esse foi o caso da professora Maria da Conceição Amaral, que atua na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). Ela contou que, há poucos dias, foi à emergência do Hospital Emec para acompanhar o marido e, ao chegar lá, os recepcionistas aconselharam que procurassem o Hospital São Mateus ou o HCárdio, pois não estavam tendo operação para o Planserv. Eles seguiram o conselho, mas viram a repetição da negativa. >

“Fomos no Hospital São Mateus, chegaram duas pessoas junto conosco e o porteiro estava do lado de fora. Quando a senhora perguntou acerca do atendimento, ele respondeu que estava superlotado e que não tinha como ser atendido mais pelo Planserv. Ele indicou o Emec, mas respondemos que [já] tínhamos ido lá”, conta, relembrando a frustração. >

A professora Joilma Carneiro, titular da Uefs, enfrentou problema semelhante tanto em Feira de Santana quanto em Salvador. Na capital baiana, ela foi à emergência para fazer uma simples sutura, mas não conseguiu atendimento nos hospitais que recorreu e precisou buscar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para resolver o problema. Na semana seguinte, quando teve que retirar os pontos, se deparou com a mesma dificuldade na Princesinha do Sertão. >

As broncas com o Planserv, contudo, não se limitam apenas a faltas de atendimento. Como no caso de Sabrina Mendes, 23 anos, que é estudante de Psicologia e beneficiária por ser filha de servidor público. Ela afirma que há seis anos encontra empecilhos toda vez que tenta marcar consultas de especialidades clínicas. >

“Chega a ser desesperador de tão difícil que é. Hoje mesmo estava procurando uma especialidade médica e liguei para diversas clínicas. As que tem a especialidade, não atendem o plano e, às vezes, quando achamos uma que atenda, só disponibiliza pouquíssimas vagas para quem é desse plano. Ter que recorrer à Salvador para ir apenas em uma consulta é difícil, cansativo e muito mais caro”, aponta ela, que também vive em Feira de Santana. >

Posicionamento do Planserv

Em nota, o Planserv esclareceu que, em função da intensa procura por serviços de emergência, algumas unidades podem apresentar superlotação, a exemplo dos hospitais São Matheus e Emec. >

“Diante disso, o Planserv informa aos beneficiários do plano que também estão disponíveis o Hospital Ortopédico, Hospital Dom Pedro de Alcântara, HTO, além do Centro de Olhos Especializado (COE), Sobaby, Otorrinos, Maternidade Santa Emília, Gynetoco e Hospital Bambino”, escreveu. >

O serviço também ressaltou que a rede credenciada Planserv em Feira de Santana conta com cinco hospitais gerais e seis hospitais especializados, além de 30 laboratórios, dois serviços de atendimento domiciliar e 78 clínicas, 11 hospitais-dia, dois serviços de saúde mental, 20 policlínicas e um serviço de remoção. >

Já em Salvador, a rede credenciada inclui atendimento geral também os hospitais Santa Izabel, Português, Hospital da Pituba, Hospital de Brotas, Agenor Paiva, Cidade, Prohope e San Miguel, além da Somed Pituba, para emergências ortopédicas, e a Fundação Baiana de Cardiologia, para emergências cardiológicas. >

Na última segunda-feira (27), a coordenadora-geral do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (Planserv), Socorro Brito, ressaltou que não há teto orçamentário que limite os atendimentos de urgência e emergência nos hospitais que atendem à rede credenciada para os servidores. >

Isso significa que nenhum beneficiário deixará de ser atendido se precisar ir urgentemente buscar atendimento médico nos hospitais que atendem o Planserv. “A gente salva as pessoas todos os dias e paga todos estes atendimentos mesmo quando eles excedem o orçamento destinado àquela unidade”, explicou. >

Otimização de demandas judiciais

Uma equipe de servidores da Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) realizou uma visita institucional à sede do Planserv e, na sequência, ao Hospital de Brotas, na última terça-feira (28), para discutir estratégias para garantir a continuidade e o fortalecimento do diálogo entre as instituições e proporcionar maior eficiência e celeridade na gestão das demandas judiciais relacionadas à saúde pública. >

O Grupo Intersetorial da Demanda de Saúde (GIDS) agora assume a totalidade dos processos judiciais movidos contra o Planserv.>

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e a Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) foram procurados para informar, respectivamente, o número de ações judiciais e o número de reclamações que foram registrados contra o Planserv entre 2024 e 2025, mas não deram retorno até o fechamento desta reportagem.>