LUTO

Chico Moreira, dono do Porto do Moreira, morre aos 77 anos

Dono do tradicional restaurante Porto do Moreira, Chico Moreira morreu nesta sexta-feira, aos 77 anos. O falecimento acontece um ano após o fechamento do restaurante, que funcionava no Largo do Mocambinho. A causa da morte não foi divulgada e não há informações sobre velório e sepultamento.