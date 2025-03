CRIME

Chilena que se disfarçava de turista para cometer furtos em aeroporto é presa em Salvador

Investigada tem ficha criminal em São Paulo e no Rio de Janeiro

Investigada por praticar furtos no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães e em diversos locais de Salvador , uma chilena, que não teve identidade divulgada, foi presa na quinta-feira (20), por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).. A prisão ocorreu em Brotas. >

A mulher possui passagens criminais no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde cumpriu pena por furto. Ela também possui registros criminais em Feira de Santana. Em Salvador, os crimes foram registrados no aeroporto, na rodoviária e em lojas de shoppings centers. >

De acordo com informações da polícia, a mulher se disfarçava de turista prestes a embarcar para cometer os furtos. Entre os objetos furtados estão bagagens, cartões de crédito e notebooks. >

A polícia ainda informa que investigações apontaram ligação da suspeita com um crime de estelionato, cometido em agosto de 2024. Após contato com a Polícia Federal, também foi identificado um inquérito policial em andamento para a expulsão dela do país.>