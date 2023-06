Chinesa BYD vai anunciar fábrica de carros em Camaçari

A montadora chinesa BYD anunciará, na próxima terça-feira (4), a instalação da fábrica de veículos em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Empresa ocupará a antiga fábrica da Ford. O anúncio, que ocorrerá em Salvador na próxima semana, incluirá detalhes da fábrica, o cronograma de produção e , expectativa de investimentos. A BYD tem atuação em diferentes produções e é a maior fabricante mundial de baterias recarregáveis, sistemas de armazenamento de energia, e veículos 100% elétricos. A montadora chegou ao Brasil em 2015, com uma fábrica de ônibus elétricos em Campinas (SP). A empresa também é a responsável pela obra do VLT em Salvador.

De acordo com governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), foram demandados ao governo federal, por parte da presidente da BYD para as Américas, Stella Li, incentivos tanto na produção quanto no consumo dos automóveis.

O anúncio do governador ocorreu após reunião, nesta quarta-feira (28), com Lula e Li. De acordo com ele, a BYD apresentou condições na Bahia que estão sendo atendidas, como o investimento na infraestrutura do porto de Candeias.