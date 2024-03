IBOTIRAMA

Choque entre caminhonete e caminhão mata três pessoas no oeste baiano

Três pessoas morreram após um acidente entre uma caminhonete e um caminhão em um trecho da BR-242, na cidade de Ibotirama, no oeste do estado. A colisão ocorreu na tarde desta quinta-feira (28) e causou a interdição da via.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam na caminhonete no momento do choque e morreram na hora. Até o momento, as identidades não foram divulgadas. Imagens da PRF mostram que o veículo ficou totalmente destruído. O motorista sobreviveu, mas foi socorrido em estado grave. Não há informações sobre o seu estado de saúde.