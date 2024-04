OCORRÊNCIAS

Chuva causa deslizamento de terra na Avenida Garibaldi

Um deslizamento de terra causou transtornos na Avenida Garibaldi na manhã desta quarta-feira (17). O deslize aconteceu sobre um estacionamento na Rua Maestro Carlos Lacerda, danificando o ramal de ligação de uma casa e também um ramal da rede distribuidora de água no local. Ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizou vistoria no local. De acordo com a diretoria, foi solicitado à Coelba o restabelecimento do fornecimento de energia na área, e à Embasa a reparação da pena d'água rompida. Ainda segundo a Codesal, logo que o problema foi resolvido, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) foi acionada para demolição de muro, ação necessária para que a Limpurb pudesse aplicar lona de proteção.