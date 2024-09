TEMPO FECHADO

Chuva deixa trânsito lento em Salvador; veja quais via são mais afetadas

O acúmulo de chuva registrado na madrugada e no início da manhã desta terça-feira (24) deixa o trânsito lento em Salvador, o que dificulta o deslocamento do soteropolitano para o trabalho e demais compromissos. A Avenida Vasco da Gama no sentido Dique do Tororó apresenta lentidão para os veículos que vão para o centro ou acessar a Avenida Bonocô que, por sua vez, tem fluxo normal.

Outro ponto de lentidão na cidade é a área da Rodoviária de Salvador, na Avenida Tancredo Neves, na ligação conhecida como Iguatemi-Paralela, para quem segue no sentido Salvador Shopping. A Avenida San Martin, que registra problemas em dias de chuva, também tem lentidão por conta do acúmulo de água na pista.

A saída do Viaduto de Stella Maris, no sentido Rodoviária, tem uma situação de completo engarrafamento que se prolonga pela Avenida Paralela para as pessoas que tentam chegar ao centro da cidade de carro. A previsão do tempo nesta terça-feira em Salvador é de chuva, mas, por volta das 9h, é possível que o tempo melhore. Durante a noite, deve voltar a chover na cidade com mais força.