PREVISÃO DO TEMPO

Chuvas devem continuar em Salvador até o final de abril

Com um volume de chuvas acima da média, o mês de abril deve continuar chuvoso até o final, segundo previsão da Defesa Civil. As últimas 24 horas foram marcadas por chuvas ocasionadas pelo avanço de uma frente fria sobre o Oceano Atlântico e um sistema de baixa pressão.

Nas últimas horas, os locais onde mais choveu foram: Praia do Flamengo – Parque das Dunas, com registros de 52,2 mm; San Martin com 41,0 mm; Capelinha – Vila Picasso com 40,6 mm; Uruguai 39,6 mm; São Gonçalo 38,8 mm; Bom Juá 38,2 mm; e Cabula - 19BC 38,0 mm.