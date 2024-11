BA-263

Ciclista de 69 anos morre atropelado no sudoeste da Bahia

Motorista não prestou socorro, mas foi localizada e detida horas depois

Ele estava pedalando no acostamento quando foi atingido por um carro em alta velocidade, que levava um casal. O idoso faleceu no local do acidente, apesar de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ter sido chamada.