EMPREGO

Cidade baiana abre concurso para vários níveis com salários de até R$ 4.318,18

Há vagas para saúde, educação e serviços gerais

A Prefeitura de Conceição do Coité, no interior da Bahia, anunciou a abertura de um novo processo seletivo para contratação de profissionais em diversas áreas. O edital oferece 263 vagas distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio e superior, com oportunidades em setores como saúde, administração e serviços gerais. >

Os profissionais selecionados terão carga horária semanal que varia entre 20 e 40 horas, com remuneração inicial entre R$ 1.518 e R$ 4.318,18, dependendo da função e qualificação exigida. As oportunidades abrangem desde cargos técnicos como Técnico em Radiologia (2 vagas) e Técnico em Análises Clínicas (1 vaga), até funções especializadas como Terapeuta Ocupacional (1 vaga) e Psicopedagogo (1 vaga).>

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até 27 de abril, até às 23h59, exclusivamente pelo site do Instituto BRB, com taxas entre R$ 70 e R$ 120, sendo que os pedidos de isenção devem ser solicitados até 9 de abril. A seleção consistirá em prova objetiva marcada para 25 de maio e prova de títulos, com validade de um ano após a homologação dos resultados, passível de prorrogação por igual período a critério da Prefeitura. Veja o edital.>