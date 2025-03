PÉ NA ESTRADA

Cidade baiana está entre os 5 melhores destinos brasileiros eleitos para viajar em 2025; veja lista

Plataforma de hospedagens elegeu os cinco melhores destinos nacionais para 2025

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de março de 2025 às 10:10

Cidade baiana figura na lista dos cinco destinos mais cobiçados no país Crédito: Arquivo CORREIO

Quando se fala em destinos paradisíacos, a Bahia tem para escolher. São 13 zonas turísticas espalhadas pelo estado. De pronto, vem logo a imagem de lugares de praias como Moreré, Morro de São Paulo, Itacaré, Algodões, Cumuruxatiba, Trancoso... Para quem prefere o turismo de aventura, não tem como não pensar de imediato nas trilhas e cachoeiras de municípios da Chapada Diamantina como Lençois, Palmeiras e Ibicoara. Uma pesquisa realizada por uma plataforma de hospedagens incluiu um destino baiano entre os cinco mais cobiçados em 2025, mas nenhum deles faz parte da cobiçada lista. >

Na votação realizada pelo Booking.com para eleger os cinco melhores destinos nacionais para 2025 para quem busca novas aventuras e viagens inesquecíveis pelo Brasil, o destino baiano escolhido foi Camaçari, município da Região Metropolitana de Salvador (RMS), que se destaca pelo seu litoral. >

No ranking dos cinco, a cidade que que faz parte da zona turística da Costa dos Coqueiros e abriga localidades praieiras como Guarajuba, Arembepe e Itacimirim é apontado como um destino que combina praias paradisíacas e natureza. A apenas 50 km de Salvador e com 42 km de litoral, o município é apontado como dono de cenários perfeitos para relaxar ou praticar esportes aquáticos. Além das praias e oportunidades de atividades ao ar livre, uma das atrações locais é uma aldeia hippie, que tem sido visitada por famosos artistas nacionais e internacionais desde os anos 1960.>

O primeiro lugar do ranking ficou com Barra de Tabatinga, no Rio Grande do Norte. A pesquisa aponta o destino no litoral do Rio Grande do Norte, no município de Nísia Floresta, como um lugar que oferece praias de águas cristalinas e falésias coloridas, ideais para banho e para atividades como voos de parapente. Localizada a cerca de 40 km ao sul da capital Natal, o destino permite o visitante conhecer o Mirante dos Golfinhos, no topo de uma falésia, para admirar as lindas paisagens do entorno — e, quem sabe, avistar golfinhos e tartarugas-marinhas que frequentemente nadam por ali.>

Os apreciadores dos passeios em meio a natureza elegeram Córrego do Bom Jesus, em Minas Gerais, como o terceiro destino mais cobiçado, como uma opção para descanso e contato com a natureza. Cercada por montanhas e paisagens rurais, a cidade é indicada para quem busca turismo ecológico e belezas naturais, oferecendo atrações como trilhas por matas preservadas, nascentes, mirantes — como a Pedra de São Domingos, com mais de dois mil metros de altitude e uma vista linda do entorno — e cachoeiras, incluindo a Cachoeira Três Irmãos. A tranquilidade da vida no campo é complementada pela hospitalidade típica mineira e uma rica culinária local.>

Outros dois destinos no litoral destino entraram no disputado ranking: Passo de Camaragibe, em Alagoas, e Praia dos Carneiros, no município de Tamandaré, em Pernambuco. Na Costa dos Corais, a cerca de 80 km ao norte de Maceió, Passo de Camaragibe é uma cidade que oferece belas paisagens e um ritmo de vida tranquilo, ideal para quem quer passar férias no litoral sem tanta agitação. Entre os principais atrativos estão as lindas praias do Marceneiro e de Morros, com suas águas claras típicas do estado alagoano e coqueirais, e a Barra de Camaragibe, onde o rio de mesmo nome se encontra com o mar. Além das piscinas naturais que aparecem na maré baixa, onde é possível observar a vida marinha, os viajantes também podem se aventurar por trilhas que destacam a fauna e flora locais, fazer passeios de barco, caminhadas pelas praias e atividades ao ar livre, como caiaque e snorkelling. >