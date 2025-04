ALERTA

Cidade baiana registra maior volume de chuva do Brasil em 24 horas

Mais de 300 municípios estão sob alerta de fortes chuvas e ventos intensos

As fortes chuvas que atingem a Bahia neste final de semana têm provocado estragos no interior. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para 328 cidades, o que representa 78% do território baiano. Uma delas é Ribeira do Amparo, município que registrou o maior volume de chuva entre todas as cidades brasileiras no sábado (12). >

Em apenas 24 horas, a cidade registrou 100.8 milímetros (mm) de chuva. Para se ter noção da quantidade, a média para Salvador durante todo o mês de março é de 147.3 mm, segundo o Inmet. Ribeira do Amparo é localizada na região nordeste do estado e possui cerca de 14,5 mil habitantes. A segunda cidade brasileira onde mais choveu foi Alto Parnaíba, no Maranhão, que registrou 91 mm. >

Outras duas cidades baianas aparecem no ranking das 10 cidades mais chuvosas no último sábado, segundo dados divulgados neste domingo (13), pelo Inmet. Em Euclides da Cunha foram registrados 79 mm. Ilhéus teve volume de 46.2 mm. Salvador aparece em 50º lugar, com 16.4 milímetros. >

Segundo o instituto, a capital e outras 327 cidades da Bahia seguem sob alerta de chuvas e ventos intensos até segunda-feira (14), podendo o prazo ser prorrogado. O aviso prevê chuvas entre 20 e 30km/h ou com acúmulo de até 50mm/dia e ventos intensos, variando entre 40 e 60 km/h. Apesar do cenário, para essas áreas, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.>