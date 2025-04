RISCO

Salvador e outras 327 cidades baianas estão sob alerta de chuvas intensas

Alerta foi emitido pelo Inmet neste domingo (12)

Ainda de acordo com Inmet, as áreas estão em perigo potencial. O aviso prevê chuvas entre 20 e 30km/h ou com acúmulo de até 50mm/dia e ventos intensos, variando entre 40 e 60 km/h. Apesar do cenário, para essas áreas, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.>