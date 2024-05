Cidade Jardim sofre com falhas no fornecimento de energia elétrica

Os moradores do bairro do Cidade Jardim sofreram com as repetidas quedas de energia elétrica, na manhã desta sexta-feira (24). O problema, segundo a Neoenergia Coelba, teve início por volta das 7h45. A empresa informou ainda que foi identificada uma interferência nos equipamentos da rede elétrica que atendem a região, causando oscilações no fornecimento.