CORREDOR DA VITÓRIA

Museu de Arte da Bahia será fechado para obras de requalificação

Entre os dias 29 de maio e 10 de julho, o equipamento não receberá visitantes

Da Redação

Publicado em 24 de maio de 2024 às 10:28

Museu de Arte da Bahia Crédito: Fernando Barbosa - ASCOM/IPAC

O Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória, está passando por obras de requalificação. Em função disso, entre os dias 29 de maio e 10 de julho, o equipamento ficará fechado à visitação para que o trabalho seja concluído. O museu mais antigo do estado é administrado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA).

De acordo com o secretário de cultura do Estado, Bruno Monteiro, a requalificação tem como objetivo assegurar a conservação, modernização e acesso cada vez mais democrático aos grandes patrimônios do estado. “A reforma serve para ampliarmos esse espaço e torná-lo cada vez mais nobre e acessível, levando toda a complexa, histórica e rica arte da Bahia para o grande público”, afirmou.

Segundo Pola Ribeiro, diretor do MAB, a ampliação vai trazer mais movimento para a cena cultural da cidade. “Vamos oferecer uma experiência única para o nosso público. As pessoas vão poder entrar e sair por vários lugares do museu, passando por diferentes experiências artísticas. Com a reforma, o MAB vai poder mostrar toda a sua magnitude e importância para todos os públicos que o visitarem”, falou.

Como parte da ampliação, o MAB vai receber a Oficina de Restauração de Cerâmica e Azulejaria e o novo museu Udo Knoff que, hoje, funciona no Pelourinho. Para a transferência do acervo para as novas instalações, o museu Udo Knoff terá suas atividades suspensas no dia 31 de maio.

Sobre o MAB

O Museu de Arte da Bahia (MAB) é o museu mais antigo do estado, criado em 1918. Possui um acervo de artes plásticas e artes decorativas, incluindo mobiliário baiano, porcelanas orientais e europeias, cristais e ourivesaria. O museu oferece exposições, atividades culturais e um serviço educativo. Também possui uma biblioteca especializada em artes plásticas.

Sobre o Museu Udo Knoff