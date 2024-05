III ESG FORÚM SALVADOR

Fechando o III ESG Fórum, Paula Harraca discute como alinhar lucro e propósito em um negócio

Evento aconteceu nos dias 22 e 23

Raquel Brito

Publicado em 24 de maio de 2024 às 06:00

Paula Harraca encerrou o III ESG Fórum Crédito: Paula Froes/CORREIO

A liderança deve ser como uma cama elástica: dá propulsão para que as pessoas cheguem no alto, mas também acolhe na queda. Esse é o princípio da cultura de um negócio, um dos “7 Cs da Competitividade Consciente” criados pela autora e executiva Paula Harraca. Líder experiente, ela fechou o III Fórum ESG com uma palestra sobre o poder transformador da sigla.

O modelo dos Cs oferece direcionadores estratégicos para gestores que desejam se diferenciar. O primeiro guia os outros seis: são as causas que o negócio abraça, que devem ser revisitadas diariamente.

Logo em seguida, estão a cultura organizacional, o jeito coletivo de ser e fazer; o colaborador, que é como uma função matemática que une aprendizes, princípios e liderança; o foco na experiência final do cliente; o capital necessário para criar o futuro; a comunidade em um ecossistema inovador, competitivo e sustentável, com os três setores, universidades e a sociedade; e competitividade estratégica, com atendimento ao mercado, excelência operacional e cadeia de valor.

De acordo com Paula, que é referência em ESG no Brasil, a sigla não é apenas uma tendência, mas uma urgência. “Fóruns como esse são fundamentais para aumentar o entendimento e a consciência sobre essas três letras. Não apenas para as pessoas que compõem o sistema de negócios, mas também para a sociedade de forma mais ampla, para ter elementos que permitam aprimorar as nossas escolhas de produto ou serviços que deixem esse mundo mais bacana”, disse a autora.

Tendo em vista os maiores desafios contemporâneos, nos quais lista a exploração desenfreada do meio ambiente, a desigualdade social e os problemas psicológicos que afligem os indivíduos, ela propõe um olhar integrado em que o ESG se torna EESG. O “E” adicional equivale ao impacto econômico, que faz parte do olhar de sustentabilidade

Em seu painel, Paula salientou a constante transformação do mundo e das formas de organização do trabalho. Ela contou que, enquanto, no passado, a gestão vertical de pessoas era o modelo hegemônico, a distribuição horizontal do trabalho é a ideal atualmente. Para o futuro, defendeu que o trabalho será baseado em conexões e co-criação.

“Nós muitas vezes complicamos. Falamos ‘meu negócio opera num B2B, num B2C, cheio de siglas. No fundo, é tudo P2P: pessoas para pessoas. São pessoas pedindo ou oferecendo para outras pessoas, e assim vai. A longevidade dos seus vínculos vai criar potência”, defendeu.

Ela enfatizou que essa jornada depende de uma nova forma de liderança, uma que seja empreendedora, aprendiz e consciente. “Liderança não é cargo. É um exercício de impacto, de influência, de atitude. Uma liderança ambidestra passa por resgatar dentro de nós quatro qualidades humanas. A humildade para aprender, a generosidade para compartilhar, a responsabilidade para se comprometer e a coragem para inovar”, disse.

O que diferencia essa liderança do futuro são duas perguntas essenciais: ‘o que nós queremos?’ e ‘o que nós precisamos?’, de forma a não subestimar os objetivos frente aos recursos, que já são escassos por natureza. “Tempo, dinheiro e espaço a gente administra. Mas, os objetivos nos levam para o futuro”, pontuou.

