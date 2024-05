SOLIDARIEDADE

'Jantar do Bem' reuniu música, gastronomia e artes plásticas em prol do Martagão

Evento arrecadou recursos para hospital

Publicado em 24 de maio de 2024 às 10:22

Jantar do bem Crédito: Junior Gois

Uma noite especial na qual a música, a gastronomia, as artes plásticas e a sociedade se uniram em prol da causa da saúde da criança. Assim foi a 5ª edição do Jantar do Bem do Martagão Gesteira, evento filantrópico para arrecadar recursos para o hospital.

O jantar de gala contou com um show do tenor Thiago Arancam. “O Martagão Gesteira é um hospital incrível, que faz um trabalho ímpar. Fazer parte deste evento é motivo de muito orgulho”, afirmou.

O menu foi assinado pelo Grupo Origem, com os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca. Todos os participantes ainda receberam uma peça exclusiva com arte de Menelaw Sete. O jantar contou, ainda, com uma apresentação do coral Vozes da vida, formado por ex-pacientes do Martagão.

Todo o recurso arrecadado com o evento, que foi realizado pelo Martagão em parceria com a Marcativa, será revertido para a realização de mais cirurgias cardíacas, ampliando a capacidade de atendimento do hospital e proporcionando novas esperanças para muitas famílias.

“O Martagão é responsável por mais de 40% das cirurgias cardíacas realizadas no estado da Bahia, na faixa pediátrica. Nosso hospital é filantrópico e a gente consegue abraçar as crianças entre zero e 16 anos que são portadoras de cardiopatias congênitas e adquiridas e oferecer esse tratamento e essa qualidade de vida”, ressaltou a coordenadora da cardiopediatria do hospital, Mila Simões.

Atualmente, a instituição, que oferta 27 especialidades médicas em cerca de 500 mil atendimentos anuais, enfrenta um déficit financeiro significativo de R$ 15 milhões.

“O contrato das cirurgias cardíacas não é reequilibrado há mais de dez anos. Ainda se paga ao hospital o que era pago naquela época. Não há nada hoje que se compre pelo mesmo preço que estava há 10 anos. Então, isso dá um pouco da dimensão do desafio econômico que nós estamos enfrentando para poder manter essa operação funcionando”, contou o superintendente geral da Liga, Carlos Emanuel Melo.