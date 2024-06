POLÍTICA

Cientista político diz que eleições municipais provocam clima de mais violência

Pelo menos quatro casos de violência política foram registradas na Bahia na pré-campanha para o pleito municipal de 2024. O cientista político Cláudio André de Souza explica que as eleições municipais geram um clima de mais violência do que os pleitos gerais. “Mobiliza mais os lados, deixam tudo à flor da pele exatamente pela característica que tem as eleições municipais, pelo papel que exerce as prefeituras nos municípios menores, e a disputa se torna ainda mais acirrada e polariza a sociedade”, afirmou.