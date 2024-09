TECNOLOGIA

Cimatec Digital inaugura atividades no Museu da Energia

Projeto trará formação tecnológica para o Centro Antigo de Salvador

Da Redação

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 15:35

Museu da Energia Crédito: Reprodução

O Cimatec Digital apresentou suas primeiras atividades do Museu da Energia na manhã desta terça-feira (10). O novo campus faz parte do Programa Salvador do Futuro, do Senai Cimatec, e projeta atrair empresas, empreendedores, startups e tecnologias para a área do Pelourinho.

A cerimônia aconteceu às 10h, na Praça Ramos de Queirós, e apresentou o novo pavilhão focado em segmentos de tecnologias digitais e economia criativas. Estiveram presentes representantes do Senai Cimatec, da prefeitura de Salvador e da Neoenergia Coelba.

O projeto levará formação em Robótica e Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Realidade Virtual e Aumentada, Computação Quântica, software e digitalização, empreendedorismo digital, games e multimídia e audiovisual para o Centro Antigo.

As aulas já foram iniciadas com o SalCine, iniciativa da Prefeitura que proporciona capacitações audiovisuais em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec) e a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo (Secult).