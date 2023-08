Cinco pessoas são mortas em ação policial em Águas Claras nesta sexta

Armas apreendidas na ação, segundo a polícia. Crédito: Divulgação SSP

Cinco homens morreram durante uma ação policial no bairro de Águas Claras, em Salvador, na tarde desta sexta-feira (4). Eles se juntam aos outros 26 mortos pela polícia apenas esta semana, totalizando um recorde de 31 mortes no período, na capital e Região Metropolitana, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os cinco mortos em Águas Claras eram traficantes. As equipes da PM foram acionadas após informações de tráfico de entorpecentes no Condor e teriam sido recebidas a tiros.

Parte do grupo que disparou contra os policiais fugiu, enquanto os cinco suspeitos foram feridos e socorridos ao Hospital Eládio Lasserre, onde morreram.

A SSP afirma que foram apreendidas duas submetralhadoras, três pistolas, cinco carregadores, 14 tabletes de maconha, porções da erva, colete e roupa camuflada. O material foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Recorde

Com 64 registros ao todo, em julho, a PM bateu o recorde de mortes em ações policiais desde que o Fogo Cruzado passou a monitorar a violência armada em Salvador e Região Metropolitana, em julho de 2022.

O segundo mês com mais mortes do tipo levantadas pelo instituto foi o de agosto do ano passado, quando 43 suspeitos morreram "em confronto".