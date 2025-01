OPERAÇÃO POLICIAL

Cinco suspeitos são presos por envolvimento com facção que atua em Feira de Santana

Eles são acusados de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e homicídios

As prisões ocorreram no bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana, nas cidades de Lauro de Freitas, Serrinha e em São Luís, no estado do Maranhão. Durante as ações, foram apreendidas uma pistola, uma arma de fogo falsa, munições e aparelhos celulares. Os objetos passarão por perícia técnica. Entre os cinco alvos, está uma mulher de 38 anos, acusada de tráfico de drogas e associação ao tráfico.