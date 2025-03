CINEMA

Cine Glauber Rocha tem sessões gratuitas todos os dias; confira

Apresentações irão até o final do mês de abril

Quer conhecer os clássicos da história do cinema mundial? O Cine Glauber Rocha, na Rua Chile, em Salvador, oferece a estudantes do ensino médio, da rede estadual da Bahia, uma sessão gratuita todos os dias, às 14h. Para ter acesso, basta comprovar que é estudante da Rede Estadual de Ensino. >

É possível ainda levar a turma da escola para as sessões. Para isso, a unidade deverá enviar um email para o endereço: [email protected], contendo: nome da escola, quantidade de alunos e dias disponíveis. A administração do cinema informa que as respostas serão dadas sempre no turno da tarde.>