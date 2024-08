FEDERAÇÃO

Cineteatro 2 de Julho é reinaugurado nesta segunda-feira (26)

O evento ocorreu na sede do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb)

O Cineteatro 2 de Julho foi reinaugurado nessa segunda-feira (26), na sede do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), na Federação. O espaço, fundado em 1969, ganhou uma nova estrutura e será palco para diversas atividades, incluindo peças teatrais, shows, exibições de filmes e documentários e espetáculos de dança.

O local também sediará festivais, mostras, debates, aulas, palestras e premiações. Serão realizadas ainda atividades com estudantes de escolas públicas. Com novas câmeras e uma estrutura para transmissões ao vivo, o Cineteatro estará integrado ao sistema Irdeb.

A obra teve investimento do governo estadual de R$ 8,9 milhões. O projeto incluiu a instalação de um novo isolamento acústico, uma central de ar-condicionado, um sistema de sonorização avançado, equipamentos de iluminação cênica, projetor de cinema e tela de projeção retrátil.

Para os espetáculos e eventos, haverá telões de LED multiuso para ambientar o cenário das apresentações no novo palco. O local também teve as poltronas substituídas, o que permitiu a ampliação da capacidade para 171 lugares. Há dois lugares para pessoas em cadeiras de rodas, dois para obesas e dois para pessoas com mobilidade reduzida.